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لص في متجر موسكو يذهب ضحية رائحة عطر مغرية

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لص في متجر موسكو يذهب ضحية رائحة عطر مغرية
moskva.bezformatmoskva.com
صورة أرشيفية
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حاول، سلمان يونوسوف البالغ من العمر 47 عاما من أهالي موسكو سرقة عطر Blanche eau de toilette من علامة BYREDO التجارية في متجر "متروبوليس" بشمال غرب موسكو، مهددا بتفجير قنبلة بيده.

لص في متجر موسكو يذهب ضحية رائحة عطر مغرية
life.ru
صورة أرشيفية

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واضطر رجال الشرطة الذين وصلوا المتجر فورا لإجلاء زواره كلهم وإلقاء القبض على المجرم.

مع ذلك فتبيّن فيما بعد أن الإنذار كان خاطئا والقنبلة خادعة واعترف السارق سيئ الحظ في قسم الشرطة بانه ارتكب السرقة لسبب أن رائحة العطر "سلبت عقله".

بينما قالت طبيبة الأمراض النفسية، ميلا كريتوفا، في مقابلة مع صحيفة" غازيتا.رو  إن العطر لا يتم تسويقه كأي مُنتج مثير ومغر بشكل خاص.

ويبدو أن العطر، حسب الطبيبة، لفت أنظار السارق بعلامته التجارية باهظة الثمن. ولم يذهب اللص ضحية لرائحة عطر مسكرة "أخذت عقله" كما يقول، بل قرر أن يقدم هدية فاخرة لحبيبته في عيد رأس السنة.

المصدر: لايف

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