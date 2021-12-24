ردا على "فيديو أشعل الإنترنت".. إيلون موسك يقول إنه قد يكون "صينيا جزئيا"

أثار رجل صيني جدلا كبيرا على الإنترنت بسبب تشابهه المذهل مع إيلون موسك، حيث أُخطر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس" بسرعة من قبل مستخدمي الإنترنت.

وظهر مقطع فيديو لرجل مجهول يقف بجوار سيارة فاخرة - وإن لم تكن سيارة "تسلا" - لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكنه انتشر على الفور تقريبا في مكان آخر على الويب.

Maybe I’m partly Chinese! — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

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واستمر المستخدمون في مشاركة المقطع ولقطات الشاشة منه، واصفين نجمه بإيلون موسك الصيني أو "Yi Long Musk".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن أغنى رجل في العالم على "تويتر" أنه سيدفع ضرائب قياسية بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021، ونشر شخص ما صورة "توأمه" الصيني في التعليقات.

ولم يمر دون أن يلاحظه موسك، الذي رد على الصورة بقوله: "ربما أنا صيني جزئيا".

ووُلد رجل الأعمال البالغ من العمر 50 عاما في بريتوريا جنوب إفريقيا، لأب من جنوب إفريقيا وأم كندية. ويحمل حاليا الجنسية الأمريكية والكندية والجنوبية الإفريقية.

وكان موسك يقول بعض الأشياء اللطيفة عن الصين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك وصف البلاد بأنها "رائدة عالمية في مجال الرقمنة" والإشادة بصناعة السيارات المحلية. ووعد في أواخر سبتمبر: "ستواصل تسلا توسيع استثماراتنا وجهود البحث والتطوير في الصين".

المصدر: RT