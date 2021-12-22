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أسفرت عن جرحى.. إحباط عملية لتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

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أسفرت عن جرحى.. إحباط عملية لتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن
Reuters أفراد من قوى الأمن العام الأردني - أرشيف
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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن إحباط عملية لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية بعد اشتباك أدى إلى إصابة مهربين.

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ونقلت الإدارة عبر "فيسبوك" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر اليوم، عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

المصدر: RT

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