شخص مجهول يقوم بـ"تلغيم" مترو الأنفاق نيابة عن مدوّن روسي شهير على "تيك توك"

قام شخص مجهول "بتلغيم" مترو الأنفاق في المدينتين الروسيتين نيابة عن التيكتوكر(المدوّن على "تيك توك") الروسي الشهير إيفان زولو.

ويدّعي المدوّن من بطرسبورغ والذي بلغ عدد المشتركين في تدويناته 1.8 مليون شخص، أنه تعرض للاختراق مرة أخرى وإنه لم يرسل رسالة "التلغيم" بل أرسلها شخص مجهول بدلا منه.

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هذا وتلقت وزارة الطوارئ الروسية نيابة عن المدوّن، إيفان زولوتشيفسكي البالغ من العمر 17 عاما، والمعروف باسم ،إيفان زولو، تلقت رسالة على البريد الإلكتروني التابع لها مفادها بأنه قام بـ" تلغيم" محطات مترو الأنفاق في مدينتي بطرسبورغ ونيجني نوفغورود الروسيتين. وقد نشرت قناة SHOT telegram معلومات بهذا الشأن.

وجاء في الرسالة ما يلي:"مرحبا، أنا أحد المدوّنين المشهورين، إيفان زولوتشيفسكي. وقررت اختبار قدرات الأجهزة الأمنية في بلادنا. وزرعت المتفجرات في كل محطات مترو الأنفاق في بطرسبرغ ونيجني نوفغورود. وعليكم إيجاد المتفجرات وإبطال مفعولها".

وقال المدوّن إن أحدا اخترق بريده الإلكتروني وليس هو الذي بعث بتلك الرسالة. وقال أقاربه إنه ليس لأول مرة يخترق الحسود حساباته ويقومون بنسخها على شبكات التواصل الاجتماعي بغية تخويف إيفان الذي يتمتع بشعبية فائقة على "تيك توك" حيث بلغ عدد المشتركين في تدويناته 1.8 مليون شخص، ما أجبره على الغياب عن الدروس في المدرسة الثانوية.

يذكر أن رجال أجهزة الأمن فتشوا محطات مترو النفاق ولم يكتشفوا أية متفجرات هناك. وقد بدأوا الآن في البحث عن شخص بعث برسالة نيابة عن المدوّن.

المصدر: لايف