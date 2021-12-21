 
مباشر

شاهد.. "كوماندير" جديد في البيت الأبيض

متفرقات

شاهد..
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s06s

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اقتنائه كلبا جديدا من سلالة الراعي الألماني لقبه "كوماندير".

وكتب بايدن على "تويتر" يوم الاثنين: "أهلا بك في البيت الأبيض يا "كوماندير"، و"أهلا بفرد جديد من عائلة بايدن"، ونشر صورة ومقطع فيديو للجرو.

وحسب قناة "سي إن إن"، فإن الجرو أهداه لبايدن أقرباؤه، بعد عدة أشهر من وفاة كلبه "تشامب" في يونيو الماضي، والذي عاش مع الزوجين بايدن 13 عاما.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا