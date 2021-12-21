شاهد.. "كوماندير" جديد في البيت الأبيض
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اقتنائه كلبا جديدا من سلالة الراعي الألماني لقبه "كوماندير".
وكتب بايدن على "تويتر" يوم الاثنين: "أهلا بك في البيت الأبيض يا "كوماندير"، و"أهلا بفرد جديد من عائلة بايدن"، ونشر صورة ومقطع فيديو للجرو.
Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk— President Biden (@POTUS) December 20, 2021
Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29— President Biden (@POTUS) December 20, 2021
وحسب قناة "سي إن إن"، فإن الجرو أهداه لبايدن أقرباؤه، بعد عدة أشهر من وفاة كلبه "تشامب" في يونيو الماضي، والذي عاش مع الزوجين بايدن 13 عاما.
المصدر: وكالات
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