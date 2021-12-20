بقرة تضع عجلا برأسين في البرازيل (فيديو)

وضعت بقرة في مزرعة برازيلية عجلا برأسين مكتملين بأذنين وعينين وأنف لكل منهما.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الولادة تمت في عقار ريفي في نوفا فينيسيا، في شمال غرب إسبيريتو سانتو، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 14 ديسمبر.

وأفادت وسائل إعلام بأن ديلي بوساتو ابن مالك العجل اعتقد أنهما توأمان وكان مذهولا برؤية العجل على تلك الهيئة.

وأشار ديلي بوساتو إلى أن العجل كان غير قادر على الوقوف بشكل طبيعي، كما يواجه صعوبة في الرضاعة من والدته ويحتاج إلى الرضاعة من الزجاجة.

المصدر: وسائل إعلام برازيلية