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الفاشينستا الكويتية خلود تثير الجدل بارتداء النقاب (فيديو)

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الفاشينستا الكويتية خلود تثير الجدل بارتداء النقاب (فيديو)
RT / instagram
الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود
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أثارت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بحجاب كامل.

ونشرت فيديو عبر "سناب شات" وهي ترتدي عباءة وطرحة ونقابا، وقالت: "تونا واصلين الراشد مول. يا حلات النقاب".

وتدوال المغردون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار الجدل، حيث تساءل البعض عما إذا كانت ستلتزم به دائما أم أنه مؤقت، فيما قال آخرون إن الفاشينستا الشهيرة ارتدته للتخفي والتسوق براحتها في المول.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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