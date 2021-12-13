معاينة طبية على "جسد مريض" بسبب قلق الزوجة (صور)

في معاينة "غريبة من نوعها"، دونت طبيبة أمراض جلدية ملاحظاتها على جسد المريض، بعد أن أشارت زوجة الأخير إلى الشامات التي تثير قلقهما عبر دوائر بقلم تعليم.

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وفي التفاصيل، لاحظت الشابة برينلي مايلز، من ولاية يوتا في الولايات المتحدة، عدة نقاط حمراء وسوداء على صدر زوجها وظهره، وكانت قلقة من كونها سرطانية، وللحصول على فكرة أفضل عما يمكن أن تكون عليه هذه النقاط، ومعرفة ما إذا كانت تشكل أي خطر على صحة شريكها، قامت بتدوير الشامات (النقاط) بعلامات القلم، وفق صحيفة "دايلي ستار".

https://www.dailystar.co.uk/real-life/doctor-writes-notes-mans-body-25663654

وقالت برينلي مايلز عبر مقطع فيديو نشرته في "تيك توك": "هذه هي الطريقة التي أرسلت بها زوجي إلى طبيب الأمراض الجلدية".

https://www.dailystar.co.uk/real-life/doctor-writes-notes-mans-body-25663654

وبعد زيارة للعيادة، عاد زوجها وأطلعها على ما فعله الطبيب الخبير أثناء الفحص، حيث ترك طبيب الأمراض الجلدية ملاحظاته بجوار كل شامة محاطة بدائرة - بعضها يشار إليه على أنه "جيد" والبعض الآخر مغطى بضمادة مع ملاحظة تقول "أخذت للاختبار".

المصدر "دايلي ستار".