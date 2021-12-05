أمر يستحق العناء للمشردين.. كلاب ضالة "تدخن" الهيروين في أفغانستان

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقالا تطرقت فيه لظاهرة غريبة في أفغانستان، حيث قالت إن الكلاب الضالة تستهلك مادة الهيروين المخدرة.

وذكرت في مقالها أنه مألوف في أفغانستان رؤية رجال يدخنون الهيروين في العاصمة الأفغانية على الرغم من تعهد طالبان بحظر إنتاج المخدرات والتصدي لإدمان المخدرات في ظل حكمهم، لكن ما قد يكون أكثر إثارة للدهشة لأولئك الذين يمرون في المنطقة هو المشهد المزعج لإعطاء الهيروين للكلاب الضالة التي تجوب المنطقة.

وقالت الصحيفة إن رجلا أطلقت عليه اسم "أحمد" (اسم مستعار) يدخن الهيروين منذ عدة سنوات ويغذي إدمانه من خلال مزيج من السرقة والتسول وجمع الزجاجات البلاستيكية لإعادة تدويرها، يرقد بجانبه كلب ضال من سلالات مختلطة، ولد على الأرجح في شوارع كابل.

وأضافت أن "أحمد" يضع زجاجة بلاستيكية محكمة الغلق على أنف الكلب وينفخ دخان الهيروين من خلال الجزء العلوي المفتوح، وبعد بضع نفخات يقف الكلب ويحملق بعينيه.

وحسب الصحيفة البريطانية، أوضح أحد المشردين أن إعطاء الهيروين للكلاب الضالة يعني أنها ستعود كل ليلة وتوفر الدفء والراحة للمدمنين.

وأكد أن المدمنين يقدمون المخدرات الثمينة للكلاب الضالة، أمر يستحق العناء لما توفره الحيوانات من رفقة ودفء، خاصة خلال أشهر الشتاء القارس في أفغانستان.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الكلاب يبدو أنها تعاني من نفس آثار الإدمان كما تراها عند البشر.

Heroin dogs of Kabul: Shocking photos show homeless Afghan men giving Class A drug to stray mutts so that they stick with them to keep them warm during bitter winter https://t.co/Q1sXpXshQOpic.twitter.com/QCFEqT2hRi — Showbiz (@showbiznotices) December 5, 2021

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية