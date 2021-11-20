هجوم نسائي على "بيغ رامي" بعد زواجه الثاني: "كسرها بعد ما صبرت معاه"

تصدر "بيغ رامي" في الأيام الماضية المواقع الإخبارية في مصر والعالم بإحرازه لقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي، إلا أن ذلك تبخر سريعا بعد إعلان زواجه من امرأة ثانية.

وشن عدد من النسوة والفتيات في مصر هجوما لاذعا وشرسا على البطل المصري واتهمنه بـ"نكران الجميل"، على خلفية الصور المتداولة له من حفل زفافه على زوجته الثانية.

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وبعد أن كذب شقيق "بيغ رامي" خبر زواجه، مؤكدا أنه عمل فني يشارك فيه، وأنه يحب زوجته كثيرا، خرج المنتج أحمد سمير مكذبا تلك الأنباء في تصريحات لموقع "المصري لايت"، موضحا أنهم لم يبدأوا تصوير هذا العمل من الأساس.

ومن ثم، تأكد خبر الزواج من قبل محمد عادل السباعي ابن عم "رامي"، حيث صرح بأنه "من حقه شرعا الزواج وأنه لم يفعل شيئا حرمه الله أو يغضبه لأنه تزوج زواجا شرعيا، خاصة وأن "بيغ رامي" لديه 3 بنات".

كما أوضح شقيقه أنه سافر لقضاء شهر العسل في دبي مع عروسه.

وبات "بيغ رامي" حديث الساعة بعد تأكيد تلك الأنباء، لاسيما من الفتيات تحديدا، في صورة حملة دعم واسعة للسيدة مروة المغربي زوجة بطل مستر أوليمبيا الأولى، إذ بتن يقدمن المواساة لها بعد تعرضها لهذا الموقف الذي وصفنه بـ"القاسي"، نظرا لأن زيجتهما استمرت 9 سنوات.

وكتبت إحدى الفتيات عبر حسابها على موقع فيسبوك: "حالة "بيغ رامي" حالة صارخة توضح ليه قوانين الأحوال الشخصية لازم تتغير وتعدد الزوجات يتلغي والست تاخد نص ثروة جوزها عند الطلاق وأي كلام تاني ظلم وإفتراا.. عشان دي بنت خاله اللي اتجوزته وهو سماك وخلاها تخلف تلات عيال ورا بعض في الفقر والضنك ده وصعوبة العيش والشقا.. لكنه في النهاية تركها ليتزوج".

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كما كتبت أخرى: "إزاي إنسان يبقي عادي عنده كسرة قلب والبابليك هيمليشن لواحده ست صانت عشرته وعاشت معاه في ضنك وأيام صعبه كتير.. هيا وبناته التلاته فلذة كبده يفتحوا النت الصبح يلاقوا صور فرحه وشهر عسله بره مصر وهما معندهومش علم بحاجه!".

وقالت أخرى: "معظم الرجالة لما ربنا بيكرمهم بيدوروا على واحدة مناسبة للمرحلة الجديدة، والحقيقة ممكن يكون له منطقه وأسبابه بعيدا عن رؤية الناس من بره، ودي اختيارات وكل واحد حر في اختياراته.. إنت بقى يا ست الكل ماتبقيش سِلمة تحت رجل حد يطلع عليها من مرحلة لمرحلة، زي ما هو بيبني حياته ومجده، ابني نجاحك وخليكي جاهزة للحياة من بعده، لو مشي في أي وقت تقوليله سكة السلامة".

كما انتقد بعض الرجال في فكرة أنه لم يخبر زوجته السابقة وتركها تكتشف الخبر من المواقع الإخبارية، حيث كتب أحدهم: "اللي عمله "بيغ رامي" مش غلط ولا حرام.. لكن إزاي يسيب مراته اللي عاشرته كل السنين دي متعرفش المعلومة دي غير من برة وكل الأسرار العائلية تطلع برا للصحف والناس".

المصدر: موقع "المصري لايت"