زوجة "بيغ رامي" الأولى تعلق على صور زفافه مرة أخرى (فيديو)
AFP YASUYOSHI CHIBA
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علقت مروة المغربي الزوجة الأولى للبطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" على صور زفافه مرة أخرى، وقالت إنها صدمت بها.
وأشارت المغربي خلال حديثها لـ"هن" إلى أنها فوجئت بتداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها.
وقالت: "صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني".
يذكر أن "بيغ رامي" ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والحاصل على بطولة مستر أولمبيا مرتين على التوالي، أقام حفل زفافه يوم أمس على زوجته الثانية بعد مروة المغربي، التي أنجبت له 3 بنات هن لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.
المصدر: "هُن"
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