33 ألف مشارك في تحدي "دبي للدراجات الهوائية"

شارك 33 ألف شخص في تحدي "دبي للدراجات الهوائية" في دورته الثانية.

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وعبر ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، عن سعادته بهذه المشاركة "الواسعة".

33 ألفاً شاركوا في تحدي دبي للدراجات الهوائية في دورته الثانية.. سعيد بهذه المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع التي تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية تبني الرياضة كأسلوب حياة وتساهم في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم. pic.twitter.com/qbOzD03tKW — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 5, 2021

وقال في تصريح على حسابه على موقع "توتير"، "سعيد بهذه المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع التي تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية تبني الرياضة كأسلوب حياة وتساهم في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم".

Dubai Ride’s 2nd edition saw 33,000 people from all walks of life cycling together. The response to the event reflects growing awareness of the importance of a fitness conscious lifestyle. Together, let’s make Dubai the most active city in the world. pic.twitter.com/SXAUhzzDSI — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 5, 2021

ويعتبر "تحدي دبي للدراجات الهوائية" من أبرز فعاليات الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة"، حيث يستقبل المشاركين من مختلف القدرات البدنية والمهارات مع توفر خيارات للمبتدئين والهواة وكذلك الرياضيين المحترفين.

المصدر: RT