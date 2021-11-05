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33 ألف مشارك في تحدي "دبي للدراجات الهوائية"

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33 ألف مشارك في تحدي
المصدر: حساب ولي عهد دبي على تويتر
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شارك 33 ألف شخص في تحدي "دبي للدراجات الهوائية" في دورته الثانية.

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وعبر ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، عن سعادته بهذه المشاركة "الواسعة".

وقال في تصريح على حسابه على موقع "توتير"، "سعيد بهذه المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع التي تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية تبني الرياضة كأسلوب حياة وتساهم في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم".

ويعتبر "تحدي دبي للدراجات الهوائية" من أبرز فعاليات الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة"، حيث يستقبل المشاركين من مختلف القدرات البدنية والمهارات مع توفر خيارات للمبتدئين والهواة وكذلك الرياضيين المحترفين.

المصدر: RT

 

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