ولي عهد دبي يسابق النعام على دراجة (فيديو)

شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو اتسم بالطرافة أثناء ممارسة ركوب الدراجات الهوائية.

وقبل حوالي أسبوع، نشر ولي العهد صورة من دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" تظهر نعامة تعبر الطريق أمامه أثناء ركوبه لدراجته مع مرافقيه.

وعلق ولي العهد على المقطع الذي شاركه مع متابعيه: "هذا الصباح، حدث وشيك آخر".

جدير بالذكر أن سرعة النعام يمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريبا.

المصدر: RT + انستغرام