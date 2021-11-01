ليبيا.. بيع صقر نادر بمزاد علني بما يعادل 450 ألف دولار (صور)

اشترى تاجر ليبي صقرا من نوع "أبحرية" النادر في مزاد علني أقيم بمدينة طبرق، مقابل مبلغ يعادل 450 ألف دولار أمريكي.

وقال التاجر محمد السعداوي في تصريح لـ"بوابة الوسط" إن "مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليا بـ"أبحرية"، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق".

وأضاف: "اشتريتها بمليونين و250 ألف دينار، (ما يعادل 450 ألف دولار)، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة الطيور بالخليج".

وتابع أن "مقاس الطائر وهو المقاس المطلوب 16*16، ووزنها 1250 غراما، ولون الريش من جهة الصدر أبيض، وهذا ما يميز الطائر".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل في ليبيا صورا للطائر.

🚨مزاد ابحرية #طبرق الله يبارك سعرها 2 مليون وربع .. 2.250.00 دينار ليبي.



اغلى طير حر يباع في #ليبياpic.twitter.com/acVh3CRt58 — محمد العبيدي 🎼 (@mohammed12d5) October 31, 2021

المصدر: "بوابة الوسط" + RT