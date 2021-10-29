بالصور.. نجمة عالمية ترسم وشما باللغة العربية في منطقة مخفية.. ماذا كتبت؟

فاجأت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ جمهورها بوشم جديد على جسدها باللغة العربية.

وقالت سيلينا في تصريحات صحفية، إنها حصلت على وشم "أحب نفسك أولا"، بعدما أخبرتها معجبة بذلك.

ورغم أنها رسمته منذ سنوات، إلا أنها أخفت ذلك لتظهر به مؤخرا على العلن، موجهة الشكر لرسام الوشم الخاص بالمشاهير، بانغ بانغ ماكوردي.

وقال بانغ بانغ إن سيلينا أحضرت معها النص باللغة العربية وطوله 4 بوصات، وكانت سعيدة ومتحمسة لرسمه، مؤكدا على أن عمله استغرق وقتا طويلا، مضيفا: "استغرق حوالي 45 دقيقة".

المصدر: RT