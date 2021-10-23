 
مباشر

كندا.. زوجان ينقلان منزلهما بتعويمه على الماء تفاديا لإزالته (فيديو)

متفرقات

كندا.. زوجان ينقلان منزلهما بتعويمه على الماء تفاديا لإزالته (فيديو)
RT / Facebook - Keith Goodyear
كندا.. زوجان ينقلان منزلهما بتعويمه على الماء حتى لا تتم إزالته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkmu

المصدر: موقع "بيزنيس إنسايدر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا