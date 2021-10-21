مصر.. مفاجأة في شعر الملكة تي

كشف مدير مخزن المومياوات في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مصطفى إسماعيل، عن مفاجأة في شعر الملكة الفرعونية تي.

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وبعد تحليل الشعر وإجراء الأبحاث العلمية عليه، أوضح إسماعيل أن الزيت الذي كانت تضعه الملكة من النباتات الطبيعية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن إسماعيل قوله: اكتشفنا مجموعة من المواد المختلفة والمصنوع منها زيت الملكة وعددها حوالى 13 مادة موضوعة على الزيت، ما جعل الشعر كما هو ولم يتحلل منذ آلاف السنين.

وأشار إلى أن شعر الملكة في بداية ترميم المومياء كان عبارة عن راتنجات متعددة، وداخل الراتنجات خصل الشعر، وذلك نتيجة الرطوبة والأملاح العالية بسبب ملح النطرون المستخدم في عملية التحنيط.

وأضاف أنه عندما ذابت الأملاح حللت الراتنجات الموجودة وأدت إلى تغيير لون الشعر، وقال إن المصريين القدماء أبدعوا في تحنيط المومياء بوضع مجموعة من الزيوت هدفها عملية التصفيف لقفل المسام في الجلد والحفاظ على الشعر لإظهار الجمال، وذلك لأن المصري القديم كان يعتقد بالحياة في العالم الآخر.

المصدر: "القاهرة 24"