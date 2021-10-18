السعودية.. بيع 3 صقور بنحو 30 ألف دولار

بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال سعودي (69585 دولارا) مساء الأحد، ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، في بلدة ملهم شمال مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيع الصقر الأول وهو فرخ شاهين بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بـ87 ألف ريال، أما الصقر الثالث فقد بيع بمبلغ 114 ألف ريال سعودي.

تفاعل الزوار على الصقر الأول "شاهين فرخ" المشارك في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي ليومه الـ 13 pic.twitter.com/RL7C5OTT3c — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 17, 2021

الصقر الثاني المشارك في اليوم الـ 13 لـ #مزاد_نادي_الصقور_السعودي#نادي_الصقور_السعوديpic.twitter.com/gS534tigav — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 17, 2021

📸 | تنافس الزوار على ثالث الصقور المشاركة في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي#نادي_الصقور_السعوديpic.twitter.com/LNg5QWO1yU — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 17, 2021

تجدر الإشارة إلى أنه بعد عملية البيع والشراء التي يجريها نادي الصقور السعودي، يتم إصدار شهادة تصدير للصقور، بالإضافة إلى تركيب السوار الإلكتروني لهم، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

المصدر: "واس"