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السعودية.. بيع 3 صقور بنحو 30 ألف دولار

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السعودية.. بيع 3 صقور بنحو 30 ألف دولار
Reuters AHMED YOSRI
سعودي يحمل صقرا في مزاد بنادي الصقور السعودي بالرياض
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بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال سعودي (69585 دولارا) مساء الأحد، ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، في بلدة ملهم شمال مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيع الصقر الأول وهو فرخ شاهين بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بـ87 ألف ريال، أما الصقر الثالث فقد بيع بمبلغ 114 ألف ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد عملية البيع والشراء التي يجريها نادي الصقور السعودي، يتم إصدار شهادة تصدير للصقور، بالإضافة إلى تركيب السوار الإلكتروني لهم، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

المصدر: "واس"

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