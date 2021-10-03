 
مباشر

مباراة كرة سلة مع أردوغان ووزرائه (فيديو)

متفرقات

مباراة كرة سلة مع أردوغان ووزرائه (فيديو)
Reuters
رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf7o

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تغريدة مرفقة بفيديو وهو يمارس رياضة كرة السلة مع عدد من الوزراء والمسؤولين في المجمع الرئاسي بأنقرة.

إقرأ المزيد
الرئيس التركي ينشد أغنية تراثية مع الشباب (فيديو)
الرئيس التركي ينشد أغنية تراثية مع الشباب (فيديو)

وكتب أردوغان في التغريدة اليوم الأحد: "ممارسة الرياضة مهمة جدا للصحة، بدوري أحاول ممارسة الرياضة ثلاثة أيام في الأسبوع. في الحركة بركة".

ويظهر في مقطع الفيديو مع الرئيس التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس اتحاد كرة السلة التركي هدايت تورك أوغلو.

المصدر: تويتر+الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا