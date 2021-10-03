مباراة كرة سلة مع أردوغان ووزرائه (فيديو)

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تغريدة مرفقة بفيديو وهو يمارس رياضة كرة السلة مع عدد من الوزراء والمسؤولين في المجمع الرئاسي بأنقرة.

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وكتب أردوغان في التغريدة اليوم الأحد: "ممارسة الرياضة مهمة جدا للصحة، بدوري أحاول ممارسة الرياضة ثلاثة أيام في الأسبوع. في الحركة بركة".

ويظهر في مقطع الفيديو مع الرئيس التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس اتحاد كرة السلة التركي هدايت تورك أوغلو.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

المصدر: تويتر+الأناضول