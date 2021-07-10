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الرئيس التركي ينشد أغنية تراثية مع الشباب (فيديو)

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الرئيس التركي ينشد أغنية تراثية مع الشباب (فيديو)
RT
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أنشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية من التراث الشعبي خلال وجوده في ديار بكر.

ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية يوم الجمعة، مقطع الفيديو لإنشاد الرئيس التركي خلال لقائه مجموعة من شباب ولاية ديار بكر.

وردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية "كونول داغي"، التي غناها الفنان التركي نشأت إرتاش، وذلك في حضور التجمع الشبابي بمنطقة أتش قلعة.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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