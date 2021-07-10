الرئيس التركي ينشد أغنية تراثية مع الشباب (فيديو)
RT
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أنشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية من التراث الشعبي خلال وجوده في ديار بكر.
ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية يوم الجمعة، مقطع الفيديو لإنشاد الرئيس التركي خلال لقائه مجموعة من شباب ولاية ديار بكر.
وردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغنية "كونول داغي"، التي غناها الفنان التركي نشأت إرتاش، وذلك في حضور التجمع الشبابي بمنطقة أتش قلعة.
#أردوغان ينشد أغنية تراثية تركية مع شباب #ديار_بكر— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 9, 2021
خلال حضوره تجمعا شبابيا في ولاية ديار بكرhttps://t.co/4YcI0X9LU6pic.twitter.com/TYE9Jow5AY
المصدر: وسائل إعلام تركية