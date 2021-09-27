بالفيديو.. سطو مسلح على أحد متاجر المجوهرات في طولكرم
الصورة ملتقطة من الفيديو
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سطا مجهولون تنكروا بالنقاب على أحد متاجر المجوهرات في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأظهرت لقطات مصورة لحظة دخول عدد من الأشخاص متنكرين بالنقاب، إلى أحد المجمعات التجارية في المدينة وتنفيذ عملية السطو.
ووثقت الكاميرات لحظة انسحاب اللصوص من الموقع، وإشهارهم أسلحة كانوا يخفونها تحت ملابسهم وفي حقيبة سفر أحضروها معهم للتمويه.
وقال صاحب محل المجوهرات الذي تعرض لعملية السطو إنّ كمية الذهب الذي سرقوه تقدر بـ7 كلغ، مشيرا إلى أن اللصوص أطلقوا النار فور دخولهم المحل وأصابوا شخصين بجروح طفيفة.
المصدر: "وطن" + RT
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