"نيسي".. وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري يثير الجدل من جديد (فيديو)

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" قصة جديدة لرصد وحش بحيرة لوخ نيس في منطقة الجبال الاسكتلندية والمسمى "نيسي".

وقالت الصحيفة إن رجلا بريطانيا يدعى ريتشارد مافور كان برحلة خيرية بالزورق عبر بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا، رصد عن طريق الصدفة بطائرة بدون طيار وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري.

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وكان الفيديو الذي تم تسجيله الشهر الماضي لشكل طويل ورفيع تحت سطح الماء عابرا للغاية، لدرجة أن صاحب المقطع لم يلاحظ وجود شيء غريب عندما نشره أول مرة.

وأفادت الصحيفة بأنه تم تسجيل مقطعي فيديو مطولين لتوثيق رحلة استكشافية لمدة أربعة أيام، وفي اليوم الثالث عندما قامت المجموعة بسحب قوارب الكانو الخاصة بهم على الشاطئ الجنوبي لبحيرة لوخ نيس طوال الليل أرسلوا طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا لالتقاط صورة جماعية.

وأضافت أنه وأثناء تكبير الصورة بدا وكأن كائنا ما كبير الحجم يقترب من المجموعة من تحت أمواج البحيرة.

وبعد أسبوع من التصوير لفت المعلق ستيف بيتس انتباه مافور إلى الصورة، حيث قال إن "التموجات تبدو مثل نيسي"، وأجاب ريتشارد مافور "على الأرجع خدعة لانعكاس الضوء والأمواج".

وتابعت الصحيفة: "لكن بعد التدقيق في الفيديو عن كثب أصبح مافور مقتنعا بالأمر"، حيث صرح صاحب الفيديو بأنه راجع اللقطات عدة مرات.

وقال: "أنا لا أعرف ما هو ولكن بالتأكيد له نفس شكل مشاهد سابقة لـ"نيسي".. لم يكن هناك خشب طافي أو أي شيء من هذا القبيل، فمن يدري".

وتعود التقارير عن وجود وحش غامض في أعماق البحيرة العميقة إلى مئات السنين مع ظهور أقدم الإدعاءات في القرن السادس.

والشكل الذي التقطته كاميرا مافور يحمل تشابها غريبا مع البليصور مخلوق بحري من عصر الدهر الوسيط الذي كان يهيمن عليه الديناصورات والذي ارتبط منذ فترة طويلة بـ"نيسي" المراوغ.

المصدر: صحيفة "نيويورك بوست"