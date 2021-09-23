احتراق شعر ممثلة أمريكية شهيرة خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.. (فيديو)
AP Willy Sanjuan
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شاركت الممثلة الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع نيكول ريتشي جمهورها لحظات صعبة كادت أن تسبب لها الأذى خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.
وخلال إطفائها شموع عيدها على قالب الحلوى، شبت النار في أطراف شعرها القصير، إلا أن أصدقاءها الذين كانوا بصحبتها تدخلوا على الفور لمساعدتها في إخماد النار.
وعلقت ريتشي على الحادثة مازحة: "إنها الأربعون" مع وضع إشارة تعبيرية للنار.
وتفاعل المتابعون مع نيكول وعبروا عن "حزنهم" لما حصل معها، متمنين أن لا تكون الأضرار كبيرة في شعرها.
المصدر: RT
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