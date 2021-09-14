بريطانية تنفق 4000 جنيه إسترليني شهريا لترفيه حمامتين (صور + فيديو)

تنفق سيدة بريطانية تعشق تربية الحمام 4000 جنيه إسترليني شهريا على تصميم ملابس لحمامتين، تستمتعان بغرفة نوم مكيفة وخزانة ملابس، وحتى التنزه على متن عربة أطفال فارهة.

وأنقذت ميغي جونسون البالغة من العمر 23 عاما من لاوث لينكولنشاير حمامتيها الأليفتين، بعد أن عثرت عليهما متروكتين ومعرضتين للخطر.

وقامت محبة الحيوانات برعايتهما صحيا وإطعامهما بأنبوب على مدار الساعة لمدة ستة أسابيع حتى انتعشتا وأصبحتا كأي حيوان أليف عادي، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعيش الحمامتان الآن حياة الرفاهية مع هدايا أعياد الميلاد ومجموعة من الدمى اللينة، وحتى التنزه خارج المنزل في عربة أطفال خاصة تسمح لكل طائر بالاستمتاع بمحيطه بأمان من مقصورته الشبكية.

وعلى الرغم من التعليقات القاسية من الناس الذين وصفوا الطيور بأنها "فئران طائرة"، إلا أن ميجي تصر على أنهما أليفتان ورائعتان و"تستحقان الفرصة" مثل أي حيوان آخر.

ومع عصفورين آخرين تم إنقاذهما ويعيشان في متجر لمستلزمات الحيوانات الأليفة الخاص بها، تنفق محبة الحيوانات ما يصل إلى 4000 جنيه إسترليني شهريا على طيورها المدللة.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية