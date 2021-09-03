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صدمة في الشارع السوري.. العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة بضواحي دمشق!

متفرقات

صدمة في الشارع السوري.. العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة بضواحي دمشق!
صورة تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأنه تم العثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وكشف رئيس بلدية صحنايا نزار جمول لإذاعة "المدينة أف إم"، عن وجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة.

وأوضح جمول أن "أحد عمال النظافة وجد جسد الجثة مقطوعة الرأس في إحدى الحاويات خلال تفريغه لمحتوياتها صباح الخميس".

فيما لم يتم العثور على رأس الجثة، كما لم تتم معرفة هويتها حتى اللحظة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

المصدر: almadinafm.com

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