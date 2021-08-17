خطأ في سك عملة يرفع سعر بيعها

بيعت قطعة نقدية معدنية نادرة من فئة الـ50 بنسا برز فيها خطأ ارتكب خلال سكها عام 2011، بمئات الجنيهات الإسترلينية على موقع "إي باي" ما يفوق بكثير قيمتها الإسمية.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، بيعت العملة مقابل 360 جنيها إسترلينيا بعد 47 محاولة لشرائها من ثمانية مستخدمين تنافسوا على القطعة التي بيعت بالمزاد، وهو ما رأت فيه تغيرا في نوع العملات التي يسعى وراءها صائدو العملات.

وكانت القطعة النقدية المذكورة بين 29 تصميما لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية 2012، إذ جرى إصدارها عام 2011 مع صورة سباح يظهر على جانب واحد منها.

وتضم النسخة الصحيحة من العملة خطوطا أقل في التصميم، ما يعني أن وجه السباح يظهر بدرجة أكبر.

/ eBay/Royal Mint

Rare 50p error coin sells for £360 on eBay - how to spot one in your changehttps://t.co/DPasfTtcUB — The Sun (@TheSun) August 15, 2021

المصدر: صحيفة "صن" البريطانية