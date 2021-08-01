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أنباء عن خروج تمساح من النيل تثير الذعر في قرية مصرية ووزارة الري توضح

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أنباء عن خروج تمساح من النيل تثير الذعر في قرية مصرية ووزارة الري توضح
Reuters Petr Josek Snr
تمساح
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علقت وزارة الري المصرية على أنباء خروج تمساح من النيل إلى اليابسة وسيره مسافة ومن ثم عودته إلى المياه، بقرية ميت المخلص بمركز زفتي في محافظة الغربية.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، نفى وكيل الوزارة بالمحافظة، عادل عبد القادر، "وجود أي من التماسيح بمركز زفتي"، مؤكدا أن "كل ما تم تداوله هو إشاعات لا أساس لها من الصحة".

وتساءل قائلا: "كيف يعيش التمساح في ارتفاع مياه يصل إلى متر ونصف فقط؟"

هذا وأفادت "الوطن" بأن تمساحا خرج من المياه، وظل يسير لمسافة 100 متر على الأسفلت، ثم عاد إلى المياه، بقرية ميت المخلص بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وفق بعض الأهالي، لافتة إلى أن هذا الحدث "أثار استغراب وخوف الأهالي"، حيث أن رؤية تمساح هو أمر غير معتاد في مصر، خاصة أنه "خرج من المياه وسار على الطريق".

المصدر: "الوطن"

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