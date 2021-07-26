رجل ينجرف إلى الشاطئ أثناء محاولته الركض من فلوريدا إلى برمودا داخل "فقاعة"

أفاد تقرير أن عداء كان يحاول الركض على الأقدام من فلوريدا إلى برمودا في أداة عائمة غريبة، انجرف إلى الشاطئ يوم السبت على طول ساحل ولاية صن شاين.

وكشفت قناة "فوكس 35" أن ريزا بالوتشي - وما يسمى بفقاعته - التي تسمح له بالإبحار على سطح الماء، انجرف إلى الشاطئ في مقاطعة Flagler.

FOX 35 EXCLUSIVE: Mystery solved! The strange vessel that washed ashore on a Florida beach with a man inside turned out to be Reza Baluchi's 'bubble.' His goal is to run it on water from Florida to Bermuda or further north up the coast for charity. https://t.co/Kfpd2CG5GM — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) July 25, 2021

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وكان بالوتشي يحاول إجراء رحلة بحرية جريئة لجمع الأموال للأعمال الخيرية ولتشجيع الناس على متابعة أحلامهم.

وقال بالوتشي إن هدفه هو جمع الأموال للمشردين وخفر السواحل والشرطة وإدارات الإطفاء. وجرّب العداء رحلات مائية مماثلة في الماضي.

وفي عام 2014، أنقذه خفر السواحل أثناء محاولته الوصول إلى برمودا في مركب عائم محلي الصنع "Hydro Pod". وكان يعاني من التعب في ذلك الوقت.

وقال لشبكة "فوكس 35": "لن أتخلى عن حلمي أبدا. أوقفوني أربع أو خمس مرات لكنني لم أستسلم أبدا".

المصدر: نيويورك بوست