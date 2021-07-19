أبرزهن دلال عبد العزيز.. نجمات مصريات يقضين عيد الأضحى على فراش المرض

يحتفل العالم العربي والإسلامي الثلاثاء بعيد الأضحى المبارك، فيما بعض المشاهير الذين تعرضوا لأزمات صحية في الفترة الأخيرة يخضعون للعلاج في المستشفيات وما زالوا يصارعون المرض.

ولأول مرة لا يحتفلون مع أسرهم بعيد الأضحى، ولعل أبرزهم الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والإعلامية إيمان الحصري.

ونشر موقع "القاهرة 24" تقريرا تطرق لـ3 فنانات من المشاهير:

- دلال عبد العزيز

دخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى قبل ثلاثة أشهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومنذ دخولها حالتها الصحية غير مستقرة، بالإضافة إلى عدم معرفتها بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل متأثرا بكورونا.

- الإعلامية إيمان الحصري

لا تزال الإعلامية إيمان الحصري تعاني من المرض بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إحدى العمليات الجراحية، فيما يرفض شقيقها الكابتن محمد الحصري إعطاء أي معلومات عن حالة شقيقته الصحية مكتفيا بالدعاء لها فقط.

- ياسمين عبد العزيز

فوجئ الوسط الفني منذ يومين بنبأ دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز العناية المركزة بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء استئصال في الرحم مما أدى إلى حدوث تلوث بكتيري لديها.

وأعلن شقيقها الفنان وائل عبد العزيز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل فريقا طبيا لمتابعة حالة شقيقته صباح يوم الاثنين.

المصدر: موقع "القاهرة 24"