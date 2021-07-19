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العثور على مرساتين من القرنين الـ18 و19 ضمن الخردة المعدنية بشرق روسيا (صور)

العلوم والتكنولوجيا

العثور على مرساتين من القرنين الـ18 و19 ضمن الخردة المعدنية بشرق روسيا (صور)
وزارة الثقافة في أقليم كامشاتكا الروسي
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ذكرت وزارة الثقافة المحلية في إقليم كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا أنه تم العثور على مرساتين تابعتين للسفن الشراعية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعدما تم تسليمهما للخردة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "لفت أحد زوار نقطة لجمع الخردة المعدنية، انتباهه إلى مرساتين، افترض أنه كان من الممكن أن يستخدمهما البحارة قبل عدة قرون. واتصل الرجل بمتحف كامتشاتكا الإقليمي وأخبر العاملين فيه عن اكتشافه".

وتابع البيان: "عند وصولهم إلى الموقع وجد موظفو المتحف تحفا ذات قيمة تاريخية".

وأوضح البيان أنه تم مبدئيا تحديد تاريخ صنع المرساتين حيث تعود إحداهما إلى منتصف القرن التاسع عشر، فيما تعود الثانية إلى نهاية القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسع عشر. وسيواصل المختصون دراسة المرساتين لمعرفة مزيد من التفاصيل عن تاريخهما.

العثور على مرساتين من القرنين الـ18 و19 ضمن الخردة المعدنية بشرق روسيا (صور)
العثور على مرساتين من القرنين الـ18 و19 ضمن الخردة المعدنية بشرق روسيا (صور)

المصدر: "نوفوستي"

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