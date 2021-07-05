مقتل شخصين.. كاميرا مراقبة توثق حادث مرور مروعا في السعودية (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة في محافظة محايل عسير بالسعودية يوم الاثنين، حادث مرور مروعا تسببت به شاحنة محملة بالبراميل.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن السائق فقد السيطرة على الشاحنة عند الإشارة الضوئية في حي الضرس، ما أدى إلى اصطدامها بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق.

وأظهرت لقطات الفيديو الشاحنة وهي تسحق المركبات بسرعة عالية، فيما لم تتضح حتى الآن الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الحادث.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي إنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين وجود أربع حالات، بينها حالتا وفاة، وثالثة خطيرة والرابعة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى محايل العام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية