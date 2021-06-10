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فنان مصري كبير يعلن إصابته بورم خطير

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فنان مصري كبير يعلن إصابته بورم خطير
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أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب منذ قليل إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، وطلب من جمهوره وأصدقائه الدعاء له.

فنان مصري كبير يعلن إصابته بورم خطير
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وكتب زكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء".

كان الفنان الكبير، أصيب من قبل بمرض السرطان، وشفي منه، وشارك في الموسم الرمضاني المنتهي، في مسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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