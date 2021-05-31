ركاب يحاصرون في "قطار الموت" لساعات بعد التوقف المفاجئ بزاوية حادة (فيديو)

علق أكثر من عشرة أشخاص يزورون Six Flags Fiesta تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، في "قطار الموت" عندما توقف فجأة، ما أجبر رجال الطوارئ على المساعدة في إنزالهم.

وأكدت إدارة المتنزه وقوع الحادث في بيان، قائلة إن قطار الموت "توقف في منتصف دورة ركوب"، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وعلق الأفراد في وضع رأسي، لكن القطار تضمن حلقات متعددة حيث كان من الممكن أن تتوقف الدورة أيضا رأسا على عقب.

⚠️🇺🇸#ALERT: Rescue crews responding to reports of multiple people trapped on Texas roller coaster#SanAntonio l #TX

Rescue personnel are responding to Six Flags Fiesta after multiple people got stuck on a thrill ride. The car is stuck at a sharp angle.

Crews have just arrived. pic.twitter.com/x3gaPqfgUs — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) May 29, 2021

وجرى استدعاء العديد من أطقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة موظفي المتنزه، في محاولة إنزال 20 راكبا.

I’m at Six Flags Fiesta Texas where 20 people are currently stuck on a rollercoaster. Fire officials tell us there are no reported injuries at this time. pic.twitter.com/i9u9WVrLnh — Adam Pyle (@AdamPyleTV) May 29, 2021

وجرى إنقاذ جميع الركاب بأمان بعد أكثر من ثلاث ساعات. وسيظل قطار الموت المعطّل مغلقا أثناء إجراء التحقيق.

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وتأتي الحادثة في أعقاب زيادة طفيفة في السفر في جميع أنحاء البلاد، حيث قامت العديد من الشركات بتحديث بروتوكولات "كوفيد" الخاصة بها لتتماشى مع إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا الشهر أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل، يمكنهم التوقف عن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في الأماكن الخارجية والداخلية.

وكانت Six Flags Fiesta تكساس واحدة من العديد من الشركات التي تحاول العودة لما سبق، في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، حتى أنها نشرت إعلانا على "تويتر" عن ألعابها الخطيرة، في الوقت نفسه الذي تعطّل فيه قطار الموت يوم السبت.

وأعلنت إدارة المتنزه الأسبوع الماضي أنها أسقطت تفويضات الأقنعة للعملاء والموظفين، الذين تلقوا اللقاح بالكامل. وفي البيان، ألغت أيضا بروتوكولات عصر الوباء الأخرى، مثل فحوصات درجة الحرارة ومتطلبات التسجيل المتقدمة.

وبعد الإعلان، حاولت الإدارة كذلك جذب العملاء للزيارة من خلال تقديم 20000 بطاقة مجانية ليوم واحد للأشخاص الذين يمكنهم إثبات حصولهم على لقاح "كوفيد-19".

المصدر: RT