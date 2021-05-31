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ركاب يحاصرون في "قطار الموت" لساعات بعد التوقف المفاجئ بزاوية حادة (فيديو)

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ركاب يحاصرون في
Reuters Albert Gea
صورة تعبيرية
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علق أكثر من عشرة أشخاص يزورون Six Flags Fiesta تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، في "قطار الموت" عندما توقف فجأة، ما أجبر رجال الطوارئ على المساعدة في إنزالهم.

وأكدت إدارة المتنزه وقوع الحادث في بيان، قائلة إن قطار الموت "توقف في منتصف دورة ركوب"، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وعلق الأفراد في وضع رأسي، لكن القطار تضمن حلقات متعددة حيث كان من الممكن أن تتوقف الدورة أيضا رأسا على عقب.

وجرى استدعاء العديد من أطقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة موظفي المتنزه، في محاولة إنزال 20 راكبا.

وجرى إنقاذ جميع الركاب بأمان بعد أكثر من ثلاث ساعات. وسيظل قطار الموت المعطّل مغلقا أثناء إجراء التحقيق.

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وتأتي الحادثة في أعقاب زيادة طفيفة في السفر في جميع أنحاء البلاد، حيث قامت العديد من الشركات بتحديث بروتوكولات "كوفيد" الخاصة بها لتتماشى مع إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا الشهر أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل، يمكنهم التوقف عن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في الأماكن الخارجية والداخلية.

وكانت Six Flags Fiesta تكساس واحدة من العديد من الشركات التي تحاول العودة لما سبق، في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، حتى أنها نشرت إعلانا على "تويتر" عن ألعابها الخطيرة، في الوقت نفسه الذي تعطّل فيه قطار الموت يوم السبت.

وأعلنت إدارة المتنزه الأسبوع الماضي أنها أسقطت تفويضات الأقنعة للعملاء والموظفين، الذين تلقوا اللقاح بالكامل. وفي البيان، ألغت أيضا بروتوكولات عصر الوباء الأخرى، مثل فحوصات درجة الحرارة ومتطلبات التسجيل المتقدمة.

وبعد الإعلان، حاولت الإدارة كذلك جذب العملاء للزيارة من خلال تقديم 20000 بطاقة مجانية ليوم واحد للأشخاص الذين يمكنهم إثبات حصولهم على لقاح "كوفيد-19".

المصدر: RT

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