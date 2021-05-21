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كيف يختار البعوض ضحاياه.. هل هي زمرة الدم؟

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كيف يختار البعوض ضحاياه.. هل هي زمرة الدم؟
Globallookpress Patrick Pleul/ZB
صورة تعبيرية
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كشف فاديم مارينسكي، الباحث في قسم البيئة والأحياء المائية بكلية الأحياء بجامعة موسكو، ما الذي يجذب البعوض إلى جسم الإنسان.

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ويشير الباحث، في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه على عكس الاعتقاد السائد، بأن ضحايا البعوض يحملون فصيلة دم معينة، هناك أشياء أخرى تجذب البعوض أيضا.

ويقول، "يهتم البعوض بالروائح والحرارة التي تنبعث من جسم الإنسان. ويمكن أن نسمع العديد من القصص شبه الأسطورية عن أشخاص لهم فصيلة دم محددة، تجذب البعوض. ولكن واقع الأمر أبسط من ذلك بكثير. فإذا كان الإنسان يتعرق بغزارة فإن البعوض سيعثر عليه بسهولة".

ووفقا له، "يلتصق" البعوض بالأشخاص الذي تعرقوا، ولكن هذا لا يعني أنه يهمل الآخرين.

ويقول، "عندما يسير الناس على شكل مجموعات في الغابة أو يجلسون في الحديقة ويتناولون الشاي، فإن البعوض بعد أن يكتشف المجموعة، لن يختار الضحية ويترك الآخرين. بالطبع لا يمكن استبعاد أنها تفضل مثلا أشخاصا لهم فصيلة دم محددة، ولكن عندما يشكل الناس مجموعة فإنهم يغدون وليمة وتمييزهم ليس سهلا".

المصدر: نوفوستي

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