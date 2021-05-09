تضم الكركند والشاي الروسي.. العثور على قائمة طعام عمرها 108 أعوام في مدينة ليفربول ببريطانيا

اكتشفت مجموعة من الأشخاص، خلال عملية تجديد أحد المقاهي في مدينة ليفربول البريطانية، قائمة طعام قديمة جدا، أشاروا إلى أنها تعود للعام 1913.

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وأعلنت هذه المجموعة التي يعمل أفرادها في مجال البناء، أن قائمة الطعام هذه سقطت من السقف، وكانت القائمة بتاريخ 15 يناير 1913، وتحمل اسم العلامة التجارية "Yamen Café and Tea Rooms"، وتعتبر واحدة من بين عدد من القطع الأثرية التي تم اكتشافها في العوارض الخشبية لمقهى "Leaf" في شارع بولد بوسط ليفربول، في حين أن القطع الأثرية الأخرى حوت قبعة نادل طرز عليها اسم "يامن"، وتعليمات حول لعبة الورق الإنجليزية.

من جانبها، أوضحت مؤسسة ومالكة "Leaf" ناتالي هايوود، لشبكة "CNN"، أن "الاكتشاف كان مذهلا"، نظرا إلى أن "Leaf" تبيع أنواعا خاصة من الشاي، مثل سابقتها، لافتة إلى أن "هذه العوارض الخشبية قد استخدمت سابقا كمساحة مكتبية، وتم تحويلها إلى مساحة خاصة للمناسبات".

وفي التفاصيل، قالت ناتالي: "سقطت هذه القائمة التي يصل عمرها إلى 108 سنوات.. إنها حالة لا تصدق على الإطلاق"، حيث أنه من بين العناصر المدرجة في القائمة: "الحساء الأيرلندي، والخبز، والبازلاء، والكركند، والسباغيتي، والشاي الروسي والهندي والصيني، ولحم العجل، والثور، وغيرها".

وأكملت مالكة المقهى موضحة: "نوعية ومستوى الطعام الذي تم تقديمه قبل الحرب العالمية الأولى متقدم للغاية، لا بد أنها كانت نقطة ساخنة للطهي في ليفربول"، مؤكدة أن "المجموعة الواسعة من المأكولات في القائمة تلفت إلى أن المطعم كان يعمل في وقت كانت فيه ليفربول مدينة بحرية صاخبة".

وأضافت: "كانت ليفربول في ذلك الوقت غنية جدا، ونسبة كبيرة من حركة النقل البحري في العالم كانت تمر عبر الميناء"، داعية المؤرخين المحليين إلى "المساعدة في إلقاء بعض الضوء على المقهى والقطع الأثرية"، كما اتصلت بمعرض فني للحصول على المشورة بشأن كيفية التعامل معها.

هذا وتظن ناتالي هايوود أنه ربما تركت العناصر "عن قصد" ليكتشفها شخص ما في المستقبل.

وفي خططها المستقبلية، تدرس مالكة المقهى استضافة أمسية خاصة تقدم مجموعة واسعة من العناصر من القائمة، بمجرد رفع قيود الإغلاق في بريطانيا واكتمال التجديد، وتابعت: "لقد أذهلني حقا أن هناك كبسولة زمنية في العوارض الخشبية".

المصدر: "سي إن إن"