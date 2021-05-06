سوريا.. حالة ولادة في "السرفيس" بريف دمشق

شهد مشفى التل في ريف دمشق حالة ولادة غير مألوفة تمت أمام المشفى وفي حافلة الركاب التي كانت تقل السيدة الحامل.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنه وعند الساعة الثانية ليلا، دخل شاب إلى قسم الإسعاف وهو يستنجد بالكادر الطبي كي يسارعوا لاستقبال سيدة في المخاض.

وذكرت صفحة "سماعة حكيم" المتخصصة بمتابعة الأخبار الطبية أنه لم يكن هناك وقت للانتظار "لحين نزول السيدة من السرفيس والصعود للطابق الثالث إلى قسم التوليد خوفا على حياة الطفل".

#ولادة_في_السرفيس في حادثة غريبة من نوعها . مقيم عظمية يقوم بدور طبيب نسائية ويقوم بتوليد واستخراج طفل والأغرب من ذلك... تم النشر بواسطة ‏سماعة حكيم‏ في الخميس، ٦ مايو ٢٠٢١

وتتابع الصفحة أنه لم يكن في المشفى سوى أطباء العظمية مناوبين، وسارع أحدهم إلى "السرفيس" الموجود في المدخل الخارجي للإسعاف، واستخرج المولود ثم قدم له ما يتطلبه من رعاية ونقل مع والدته إلى القسم المختص.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي