نمر سيبيري يثير الرعب في قرية صينية (فيديو)

أثار نمر سيبيري الرعب في قرية صغيرة في أقصى شمال شرق الصين على الحدود مع روسيا، حيث هاجم سيارة وانقض على فلاح، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

ورصد النمر الذكر الصغير يوم الجمعة، خلال تجواله بالقرب من قرية لينهو في مقاطعة هيلونجيانغ، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي بيبر" الصادرة في شنغهاي عن الشرطة المحلية.

وروى شاهد يدعى وانغ شو، حضر إلى الموقع بسيارته لاصطحاب أحد أقاربه، أن الحيوان "توجه عندها نحو قرويين كانا يعملان في حقل".

ونقلت صحيفة "بكين نيوز" عن الشاهد قوله "صرخت منبها إياهما للفرار، لكن النمر ركض في اتجاهي مباشرة".

وأضاف "في غضون ثانيتين أو ثلاث ثوان، ركض وانقض على سيارتي، وخدشها بمخالبه الضخمة".

وتضرر الجزء الخارجي من السيارة بشدة وتحطمت نافذة المقاعد الخلفية.

وأفاد وانغ بأنه "شعر بالرعب"، مضيفا "ما زلت أعاني من مشاكل في القلب جراء الحادث".

وأظهرت لقطات فيديو النمر وهو ينقض على قروي يعمل في حقل قريب قبل أن يفر، وأفادت وسائل الإعلام بأن المُزارع أصيب بجروح طفيفة فحسب، ثم تمكنت الشرطة من محاصرة الحيوان والسيطرة عليه باستخدام السهام المهدئة.

وأشار تقرير صادر عن مكتب غابات هيلونجيانغ، الاثنين، إلى أن النمر وضع في الحجر لمدة 45 يوما في مركز متخصص في مدينة مونداجيانغ.

المصدر: أ ف ب