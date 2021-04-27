افتتاح أول طريق معبّد بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها في الصين (فيديو)

تم في يوم الأرض العالمي مؤخرا الإعلان في الصين عن أول طريق يتم تعبيده بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها، وذلك في حرم جامعة للعلوم والتكنولوجيا في شنغهاي شرقي الصين.

واستخدم في إنجاز الطريق الذي يبلغ طوله 300 متر، أكثر من 200 كغ من رضاعات الأطفال البلاستيكية المعاد تدويرها، وفق "شينخوا".

ويتم إرسال رضاعات الحليب البلاستيكية إلى مصنع إعادة التدوير للفرز والعجن والصهر، ثم يتم إرسالها إلى مصنع إنتاج الإسفلت لإنتاج نفايات الإسفلت البلاستيكي المعدل بمساعدة تقنية محددة.

ويعمل هذا الإجراء على تقليل توليد النفايات البيئية بالمقارنة مع رصيف الأسفلت النقي التقليدي.

المصدر: وسائل إعلام صينية