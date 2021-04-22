القوات الخاصة الهولندية تختبر حقائب الظهر النفاثة عند تحرير السفينة من القراصنة

لأول مرة استخدمت القوات الخاصة البحرية الهولندية حقيبة ظهر نفاثة عند إجراء التدريبات على تحرير السفينة المدنية من القراصنة.

وضمت البدلة النفاثة التي اختبرها أفراد القوات الخاصة أثناء التدريبات حقيبة الظهر المزودة بالوقود ومحركات نفاثة يثبّت اثنان منها على ذراعي الطيار وهناك محرك نفاث آخر على حقيبة الظهر.

وتسمح البدلة النفاثة بالبقاء في الجو لمدة 15 دقيقة والتحليق بسرعة تصل 137 كيلومترا في الساعة.

وأقلع العسكري أثناء التدريبات من زورق سريع ليحلق في الجو ويهبط على متن السفينة التجارية. وزادت سرعة الإنسان النفاث عن سرعة الزورق والمروحية المرافقة له.

أظهرت التدريبات أن حقيبة الظهر النفاثة يمكن استخدامها في عرض البحر. أما الطيار فيمكن أن يقلع بسهولة من زورق سريع ويهبط على متن سفينة متوسطة الحجم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا