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بيع أول تغريدة لمؤسس "تويتر" مقابل 2.9 مليون دولار

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بيع أول تغريدة لمؤسس
Reuters
مؤسس موقع "تويتر"، جاك دورسي
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بيعت أول تغريدة لمؤسس موقع "تويتر"، جاك دورسي مقابل 2.9 مليون دولار كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير في عام 2021.

والتغريدة التي جاء فيها " just setting up my twttr" هي أول تغريدة لدورسي، يوم 21 مارس 2006.

وقد تم بيع NFT عبر مزاد على منصة تسمى Valuables ، المملوكة لشركة Cent ومقرها الولايات المتحدة.

كما أكد كاميرون حجازي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cent، أنه تم شراؤها باستخدام العملة المشفرة Ether ، مقابل 1630.5825601 ETH ، والتي كانت قيمتها 2915835.47 دولارا في وقت البيع.

وسيحصل دورسي على 95٪ من عائدات البيع، بينما ستحصل Cent على 5٪.

وأطلق دورسي مصطلح NFTs، باعتبارها ملفات رقمية تعمل كتوقيعات موثقة تمنح لمن يمتلكون الصور والفيديوهات والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

ولكل NFT توقيع رقمي خاص به قائم على blockchain، والذي يعمل بمثابة دفتر حسابات عام.

المصدر: "رويترز"

 

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