ميزات عملية تصل تطبيق "تويتر"

أعلنت "تويتر" أنها بدأت باختبار ميزات جديدة تهمّ ملايين مستخدمي تطبيقها حول العالم.

وتبعا للشركة فإن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي تطبيقها عبر الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة iOS بمشاهدة فيديوهات "يوتيوب" مباشرة داخل التغريدة.

وحصول المستخدمين على هذه الميزة يعني أنهم لن يكونوا مضطرين إلى الضغط على رابط فيديو يوتيوب داخل التغريدة ليظهر لهم الفيديو في نافذة أخرى مستقل، بل سيعرض المقطع في إطاره الذي يظهر فيه وسيكون بإمكان المستخدم إيقافه أو تشغيله أو التحكم به دون أن يخرج من المحادثة.

Sometimes it's better said with a picture or a video. Over the next few weeks, we’ll be testing some ways to improve how you can share and view media on Twitter. 👀 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

ومؤخرا نشرت "تويتر" تغريدة على صفحتها الرسمية أشارت فيها أيضا إلى أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة لتحسين معاينة الصور عبر التغريدات بالنسبة لمستخدمي تطبيقها من أصحاب أجهزة أندرويد و iO، وأوضحت أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحميل الصور بدقة 4k في تغريداتهم، أي أن الصور لن تكون مضغوطة أو يقتطع منها أجزاء أثناء تحميلها كما هو الأمر حاليا.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

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وكانت منصات "تويتر" قد اختبرت منذ فترة أيضا ميزات Audio Spaces التي تمكن المستخدمين من استعمال المنصات للمكالمات الصوتية الجماعية.

المصدر: 3dnews