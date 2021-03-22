"ستالين" ينقذ بريطانية

أنقذ هامستر يدعى "ستالين" حياة صاحبته البريطانية البالغة من العمر 43 عاما.

وذلك بعد أن عضّها في يدها أثناء تنظيفها قفص يعيش فيه.

وأفادت صحيفة Daily Star بأن البريطانية، أندريا لانغ، من أهالي مدينة (برومس هرو) أرادت تنظيف قفص حيوانها الصغير الأليف. لكن الهامستر فاجأها بعضّ إبهامها.

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وعندما تورم الإصبع وبدأ القيح يتدفق من الجرح راجعت البريطانية المستشفى حيث وصف لها الأطباء مضادات حيوية. لكنها لاحظت كدمات كبيرة على يديها بعد تعاطي الأدوية.

وقررت معرفة ما إذا كانت تلك الكدمات لها علاقة بعضة "ستالين".

واتضح بعد زيارتها لعيادة الطبيب أنها مصابة بمرض خطير وهو المستوى المرتفع لتخثر البروتين في الدم، ما يزيد من خطر تشكل جلطات في الدم قد تسبب الإصابة بمضاعفات خطيرة وحتى الوفاة.

وقالت البريطانية: "أنا أشكر هامستري على عضته. ولو لم يحدث ذلك لما زرت عيادة الطبيب وما عرفت إصابتي بمرض الدم الخطير.

وتسمي البريطانية الآن هامسترها "الدكتور ستالين" ولا تلمسه إلا بعد أن ترتدي قفازات.

المصدر: لايف