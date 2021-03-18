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السياح الروس يتسلقون إلى قمة فوهة بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا

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السياح الروس يتسلقون إلى قمة فوهة بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا
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صورة أرشيفية
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قام فريق من السياح الروس بنزهة بالقرب من فوهة بركان "كلبوتشيفسكايا" بشبه جزيرة كامتشاتكا وصوروا مقطع فيديو أظهر اقتراب السياح من قمة فوهة البركان.

قام فريق من السياح الروس بنزهة بالقرب من فوهة بركان "كلبوتشيفسكايا" بشبه جزيرة كامتشاتكا وصوروا مقطع فيديو أظهر اقتراب السياح من قمة فوهة البركان.

كما أظهر الفيديو تطاير قطع الصهارة وسيلان الحمم النارية إلى أسفل البركان، ما أدى إلى ذوبان الثلج والجليد..

السياح الروس يتسلقون إلى قمة فوهة بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكاصورة أرشيفية

وعلق أحد السياح على ما حدث قائلا: "الجو حار هناك، لا يمكنك المرور من دون قناع".

يذكر أن العلماء المحليين كانوا قد صوروا في وقت سابق فيديوهات أظهرت تشكل مخروط جديد لبركان "كليوتشيفسكايا".

السياح الروس يتسلقون إلى قمة فوهة بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا
myseldon.com

جدير بالذكر أن "كليوتشيفسكايا" الذي يبلغ ارتفاعه 4800 متر هو أعلى بركان  ثائر في القارة الوراسية. إن البركان عبارة عن مخروط ذي فوهة بقطر 700 متر. ويبعد البركان مسافة 30 كيلومترا عن بلدة كليوتشي.

ويقدر عمر البركان بـ7 آلاف عام.

المصدر: لينتا.رو

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