السياح الروس يتسلقون إلى قمة فوهة بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا

قام فريق من السياح الروس بنزهة بالقرب من فوهة بركان "كلبوتشيفسكايا" بشبه جزيرة كامتشاتكا وصوروا مقطع فيديو أظهر اقتراب السياح من قمة فوهة البركان.

قام فريق من السياح الروس بنزهة بالقرب من فوهة بركان "كلبوتشيفسكايا" بشبه جزيرة كامتشاتكا وصوروا مقطع فيديو أظهر اقتراب السياح من قمة فوهة البركان.

كما أظهر الفيديو تطاير قطع الصهارة وسيلان الحمم النارية إلى أسفل البركان، ما أدى إلى ذوبان الثلج والجليد..

وعلق أحد السياح على ما حدث قائلا: "الجو حار هناك، لا يمكنك المرور من دون قناع".

يذكر أن العلماء المحليين كانوا قد صوروا في وقت سابق فيديوهات أظهرت تشكل مخروط جديد لبركان "كليوتشيفسكايا".

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جدير بالذكر أن "كليوتشيفسكايا" الذي يبلغ ارتفاعه 4800 متر هو أعلى بركان ثائر في القارة الوراسية. إن البركان عبارة عن مخروط ذي فوهة بقطر 700 متر. ويبعد البركان مسافة 30 كيلومترا عن بلدة كليوتشي.

ويقدر عمر البركان بـ7 آلاف عام.

المصدر: لينتا.رو