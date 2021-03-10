 
مباشر

بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار

متفرقات

بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار
Reuters
تمثال وينستون تشرشل في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxs8

بيع حذاء مخملي كان يملكه رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في مزاد مقابل 40 ألف جنيه إسترليني (55 ألف دولار).

وعرض دار مزادات بيلمانس، الحذاء المخملي الأزرق الذي يعود إلى خمسينات القرن الماضي ويحمل في مقدمته الأحرف الأولى من اسم تشرشل (WSC)، وكوب خاص لشراب البراندي والذي يحمل أيضا أحرف اسم تشرسل مقابل أكثر من 18000 جنيه إسترليني.

بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار
الصورة من الـ"BBC"

وتم تصوير تشرشل وهو يرتدي الحذاء بشكل منتظم خلال فترته الثانية كرئيس للوزراء من 1951 إلى 1955.

وقال جوليان دينين، البائع بالمزاد العلني: "لا يزال تشرشل يحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم، وقد حظينا باهتمام كل من وسائل الإعلام والمشترين من جميع أنحاء العالم".

وتم بيع القطعتين لأول مرة من قبل عائلة تشرشل في دار سوذبي للمزادات في يوليو 1998.

المصدر:BBC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا