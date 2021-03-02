أنجلينا جولي تبيع لوحة "برج جامع الكتبية" التي أهداها تشرشل لروزفلت

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات عن بيع لوحة "برج جامع الكتبية" بريشة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل، والتي كانت تمتلكها الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي.

وقالت دار المزادات إن اللوحة تم بيعها مقابل 11.5 مليون دولار، فيما كانت القيمة الأولية لها ما بين مليونين و3.4 مليون دولار.

AFP Tolga Akmen

ورسم وينستون تشرشل هذه اللوحة، التي يظهر فيها جامع الكتبية، أكبر جوامع مدينة مراكش المغربية، في عام 1943، وأهداها لحليفه أثناء الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت.

وهي كانت اللوحة الوحيدة التي رسمها تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية.

واشترتها عائلة أنجلينا جولي في عام 2011.

المصدر: نوفوستي