سرقة واحتيال على الطريقة اليابانية!

ألقت شرطة طوكيو القبض على كبير المحاسبين السابقين بأحد فروع البريد الياباني، للاشتباه في قيامه بسرقة أكثر من مليوني طابع بريد بقيمة تعادل نحو 891 ألف دولار.

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وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن المحققين يعتقدون أن الرجل متورط أيضا في عمليات احتيال مالية أخرى.

ويشتبه في أن المحاسب السابق قد اختلس أموالا ومقتنيات ثمينة تصل قيمتها إلى ما يعادل 2.6 مليون دولار، وقد أقر خلال الاستجواب بارتكابه للجريمة.

وأفيد بأن المحاسب قام بسرقة الطوابع عند إرسال عدد كبير من الرسائل أو البطاقات البريدية بناء على تعليمات من الشركات الكبيرة.

وقام المحتال بإرسال الطرود والرسائل من دون طوابع، وقام ببيع هذه الطوابع مع خصومات إلى متاجر متخصصة في بيع تذاكر الطيران والقطارات والكوبونات، فيما أنفق الأموال التي كسبها بطريقة غير مشروعة في المطاعم، وكذلك على شراء سلع باهظة الثمن.

ولم يتم الكشف عن الاحتيال في طوابع البريد إلا في عام 2018، بعد أن تقرر فصل هذا المحاسب، فيما أحالت هيئة البريد اليابانية القضية إلى الشرطة في العام الماضي.

المصدر: تاس