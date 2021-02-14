بالفيديو.. شاب مصري يبهر السعوديين بإتقانه لهجة أهل القصيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشاب مصري لا يتقن لهجة أهل مصر كما يتقن لهجة أهل منطقة القصيم السعودية.

الشاب الذي يدعى حمزة الجعفر ولد في منطقة البدائع بالقصيم، ويمكث فيها حتى الآن برفقة والديه وأخواته وإخوانه، أشار إلى أن له إخوة متزوجين من سعوديات.

وأوضح الجعفر الذي يبلغ 27 عاما، أنه عاش حياته كلها داخل القصيم ولم يتركها سوى عاما واحدا كان في المدينة المنورة من أجل الدراسة.

وأكد أنه لا يتقن اللهجة المصرية مثل إتقانه للهجة أهل القصيم، مشيرا إلى أنه عندما يتحدث بها يكون على سبيل التقليد مثل أي لهجة أخرى.

فيديو | تداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لشاب مصري يتحدث اللهجة القصيمية بإتقان #الإخبارية#نشرة_النهارpic.twitter.com/Z5ySUjfTjn — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 13, 2021

واعتبر أن القصيم موطنه الأول والأخير، ولو أعيد به الزمن مرة أخرى لاختار القصيم على أن يتواجد في مصر أو أي منطقة سعودية أخرى.

وروى طرفة حدثت له بسبب هويته المصرية، أن ضابطا طلب أوراق هويته ولم يصدق أنه مصري بسبب لهجته القصيمية لدرجة أن الضابط طلب من الجنود التحقق من هويته مرتين.

المصدر: "سبوتنيك" + "الإخبارية.نت"