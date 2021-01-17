بالفيديو.. بطاريق تتبادل المعلومات في جزر فوكلاند!

أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من طيور البطريق المتجهة إلى مكان ما في جزر فوكلاند تقابل أخرى في طريق عودتها.

وكما يظهر في المقطع، يبدو أنه جرى تبادل للمعلومات بين المجموعتين على طريقة البطاريق بشأن الطريق.

Un groupe va à la mer, l'autre en revient. Ils semblent échanger des informations https://t.co/hrRfzuvuPJ@Antropocenistapic.twitter.com/AWUNwFya5s — L'important (@Limportant_fr) January 16, 2021

وتشكل طيور البطريق عامل جذب رئيسيا للسياحة في جزر فوكلاند، التي تحتوي على خمسة أنواع من هذه الطيور، وهي البطريق الملك والروك هوبر وبطريق الجنتو والبطريق الذهبي وبطريق ماجيلان.

المصدر: L'important