برج موسكو التلفزيوني يغيّر لونه

انتبه الموسكوفيون إلى تغير لون برج "أوستانكينو" التلفزيوني الذي يعد أحد رموز العاصمة الروسية. وتساءلوا هل سيؤثر ذلك على نوعية الإذاعة والتلفزيون في موسكو.

فيما أكد أخصائيو مركز "أوستانكينو" التلفزيوني أن القسم العلوي لبرج "أوستانكينو" تغطى بطبقة كثيفة من الندى المثلج نتيجة الانخفاض السريع لدرجة الحرارة في العاصمة الروسية والتي بلغت 11 درجة مئوية تحت الصفر من ناحية والمستوى المنخفض لارتفاع الغيوم والسحب من ناحية أخرى.

وأوضح المهندسون أن البخار المائي والبلورات متناهية الصغر التي تحتوي عليها السحب تتراكم على الأعمدة الحديدية الباردة للبرج وتشكل طبقة من الندى المثلج، ما يؤدي إلى تغير لونه إلى الأبيض.

وأضافوا أن البرج سيستعيد لونه الطبيعي مع ارتفاع الغيوم وظهور الشمس، ما سيؤدي إلى ذوبان الجليد والندى المثلج على سطح البرج التلفزيوني.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا