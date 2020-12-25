ماذا توقعت العرافة بابا فانغا لعام 2021؟

قلب عام 2020 العالم رأسا على عقب، لكن أي شخص يأمل في الحصول على راحة في عام 2021 قد يضطر إلى التفكير مرة أخرى، على الأقل وفقا لتوقعات العرافة البلغارية الكفيفة الشهيرة بابا فانغا.

وكشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أبرز توقعات العرافة البلغارية الراحلة للعام 2021، حيث تنبأت بمعاناة العالم للكثير من الكوارث في السنة المقبلة، لافتة إلى "تنين قوي" سيستولي على الأرض، وسينقسم الناس حسب عقائدهم.

وقالت: "سنشهد أحداثا مدمرة ستغير مصير البشرية".

إلا أن الإيجابية في توقعات العرافة التي توفيت عام 1996 عن 85 عاما، أن العالم سيكتشف في عام 2021 علاجا للسرطان، حيث قالت: "سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية".

وزعمت العرافة أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في 2021 (واتضح فيما بعد أنه دونالد ترامب) سيعاني من الصمم ومن مرض خطير هذا العام، بينما سيتعرض الرئيس الروسي في ذلك العام ( ويعني ذلك فلاديمير بوتين) لمحاولة اغتيال، وستواجه أوروبا هجوما كيميائيا يشنه متشددون عليها.

وإلى جانب محاولة اغتيال بوتين، توقعت العرافة أن تشهد سماء روسيا ظهور نيزك عملاق.

المصدر: "ديلي ميل"